وليام بار: لست مع فكرة أن يقضي رئيس سابق فترة في السجن

تعد محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الحدث الأبرز في أميركا هذه الأيام، ويرى وزير العدل السابق، وليام بار، أن المقاضاة أمر عادي في بلد ديمقراطي، إلا أنه يستبعد احتمال سجن الرئيس السابق. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه قناة «سي. بي. إس. نيوز»:

■ الرئيس السابق دونالد ترامب، يقول الآن إن الجميع باستثنائك أنت، يرون أن لائحة الاتهام هذه تتعلق بالانتخابات المقبلة، ولا ينبغي تقديمها. هل هو مخطئ في هذا؟

■ ■ حسناً. ليس هذا ظرفاً يكون فيه الضحية، أو أن هذا تجاوزاً للحكومة. لقد أثار هذه المشكلة برمتها بنفسه.

■ هل تعتقد أنه إذا تمت إدانته، ينبغي أن يقضي عقوبة السجن؟

■ ■ حسناً. لم نصل إلى نقطة ما إذا كان قد تمت إدانته، وأيضاً ماذا يجب أن تكون عقوبته.

■ وإذا حدث ذلك؟

■ ■ لا أحد يعلم. لا أحب فكرة أن يقضي رئيس سابق فترة في السجن.

■ لا يزال الجمهوريون ينتقدون المدعي العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي. هل هم مخطئون في قولهم إن وزارة العدل تعمل بطريقة سياسية؟

■ ■ حسناً. إذا كانوا يشيرون إلى هذه القضية، أعتقد أنهم مخطؤون. وأعتقد أن الإدارة لم يكن لديها خيار سوى البحث عن تلك الوثائق. وحجتهم الأساسية في الحقيقة ليست الدفاع عن سلوكه، لأن سلوك ترامب لا يمكن الدفاع عنه. وما يقولونه حقاً، هو أنه يجب أن يكون هناك تصريح، كما كان الحال مع هيلاري كلينتون قبل سنوات.

■ أنت تقول إن سلوك ترامب المزعوم لا يمكن الدفاع عنه، في حين استمر الكثير من الجمهوريين في الدفاع عنه. كيف سيكون الحال لو قام حزبك بتقديمه مرشحاً؟

■ ■هذه هي المشكلة. لا أعتقد أنهم يدافعون عن سلوكه بالفعل، لكنهم يقولون إنه من الظلم مقاضاته. ولكن هذا يثير بعد ذلك سؤالاً آخر، وهو: هل يجب أن نضع شخصاً مثل هذا في المقدمة كزعيم للبلاد، وزعيم للعالم الحر، وهو منخرط في هذا النوع من السلوك؟

■ هل سيعرض البلاد للخطر إذا عاد للبيت الأبيض مرة أخرى؟

■ ■ هو سيضع دائماً مصالحه الخاصة، وإرضاء غروره، قبل كل شيء آخر، بما في ذلك مصلحة الدولة، ولا شك في ذلك.

■ لقد وجهت للتو لائحة اتهام لترامب ومحاكمته في قضية السجلات. هل تعتقد أنه هدف محتمل في قضية السادس من يناير؟

■ ■ نعم. لقد دافعت عنه عندما اعتقدت أن هناك قضايا غير عادلة، مثل تلك الموجودة في نيويورك وما إلى ذلك. وقلت إنني أعتقد أن قضية السادس من يناير ستكون حالة صعبة بسبب البند الأول من الدستور الأميركي. ولكنني في الواقع بدأت أعتقد أنهم سوف يوجهون له الاتهام في هذه القضية، وأتوقع أن يحدث ذلك هذا الصيف.

■ لماذا أنت متشكك؟

مرة أخرى، أقول إن الأمر يتعلق بالبند الأول. وكما تعلمون، لا نريد الدخول في موقف لا يستطيع فيه الناس الشكوى من الانتخابات، والادعاء أن هذه الانتخابات مزورة، أو ما إلى ذلك.

■ وفقاً للتسجيلات، طلب ترامب من مسؤول أن يجد له أصواتاً انتخابية.

■ ■ أعرف ذلك، ولكن كما تعلمون، قد تكون هناك تفسيرات بريئة لما قاله، وهي: انظروا لجميع الأصوات التي أعتقد أنها سيئة. ويمكن بالتأكيد أن نجد في الأدلة ما هو جدي وخطر. ولكن سواء كان هذا هو التفسير الصحيح أم لا، فأنا أكثر تشككاً في هذه الحالة. ومن ناحية أخرى، أعتقد أنه من المحتمل أن يتم التحقيق في ذلك.

■لا أعتقد أن أنصار ترامب يدافعون عن سلوكه بالفعل، لكنهم يقولون إنه من الظلم مقاضاته.