استقالة سفيرة أميركا لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل بعد اتهامات بسوء السلوك

استقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل بعد اتهامات بسوء السلوك. وأعلنت كيمبرلى جيلفويل أنها ستدافع عن نفسها بقوة ضد الادعاءات "الكاذبة".

يأتي ذلك بعد أن قالت السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض كاتي زكريا، اليوم الثلاثاء إنه قد طُلب من كيمبرلي جيلفويل، المعينة من قبل ترامب كسفيرة للولايات المتحدة لدى اليونان، الاستقالة من منصبها بعد تعرضها لانتقادات شديدة بسبب اتهامات بمشاركتها في سلوك غير لائق وربما غير قانوني قبل وأثناء فترة عملها في أثينا.

لكن زكريا، في أول إيجاز صحفي لها، قالت إن جيلفويل "كانت مكسبا رائعا للفريق، ونتمنى لها التوفيق".

ويأتي طلب مغادرة جيلفويل بعد أن طرحت احتمالية حدوثها أمام وكالة "أسوشيتد برس" يوم الأحد وتعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن التقارير المتعلقة بالسلوك المزعوم لجيلفويل أمس الإثنين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان يفكر في إقالة جيلفويل: "حسنا، نحن ننظر في الأمر. نحن لسنا سعداء".

وجاءت تلك التعليقات بعد يوم من تقرير لـ(أ ب)، نقلا عن مسؤول أميركي كبير، أفاد بأن ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو "غاضبان للغاية" من سلوك جيلفويل الذي تم الإبلاغ عنه، وسوف يقرران في الأغلب مستقبلها هذا الأسبوع.

وفي سلسلة من التغطيات الصحفية التي تعود إلى أواخر الشهر الماضي، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقارير حول سلوكيات مشبوهة لجيلفويل؛ شملت توجيه تهديد مزعوم لمسؤول في الدولة المستضيفة، وقبول هدايا ومزايا غير لائقة، فضلا عن عرضها استغلال نفوذها داخل الإدارة مقابل تسديد فاتورة بطاقة ائتمان ضخمة.