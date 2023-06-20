إنقاذ حياة حاج تسعيني من انفجار بالمعدة في مكة المكرمة

أنقذ تدخّل جراحي عاجل لفريق طبي مختص في مستشفى حراء العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حاجاً إندونيسياً يبلغ 90 عاماً، إثر تعرضه لانفجار في المعدة، حيث كان يشكو آلاماً شديدة في البطن مع قيء وعدم القدرة على الأكل، وقد تم عمل أشعة له في البعثة المرافق لها أظهرت أن لديه انفجاراً في الجهاز الهضمي.

وأوضح الفريق الطبي المباشر للحالة، أنه فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ قام بعمل جميع الإجراءات والفحوص العلاجية اللازمة، وشُخّصت حالته بأن لديه تسمماً في الدم نتيجة انفجار في الاثني عشر، وتم نقله إلى قسم العناية المركزة، وأجريت له عملية استكشاف للبطن، وبعد الفتح خرجت كمية كبيرة من الصديد من بطن المريض، كما وُجِد ثقب كبير طوله سنتيمتران في جدار المعدة الأمامي.

وتم تنظيف البطن من الصديد، وأخذت عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود بالمعدة، ثم إغلاق الثقب وغسل الأحشاء والبطن من الداخل، وإغلاق الجرح، وإفاقة المريض قبل نقله للعناية المركزة.. وهو الآن بصحة جيدة، وتم نقله إلى قسم الجراحة لاستكمال الخطة العلاجية المقررة له.

وتم تزويد المريض بالنصائح الخاصة بالتغذية خلال المرحلة المقبلة، والمحافظة على الالتزام بأدوية المعدة خلال فترة الحج، ونسأل الله أن يُديم عليه الصحة والعافية.

• شُخّصت حالة المريض بأن لديه تسمماً في الدم نتيجة انفجار في الاثني عشر، وتم نقله إلى قسم العناية المركزة، وأجريت له عملية استكشاف للبطن.