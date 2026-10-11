«الإمارات الصحية» تُجري عمليات بنظام «دافنشي»

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن تحقيق الفريق الجراحي بمستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لها، إنجازاً طبياً تمثل في إجراء عمليات متقدمة لإصلاح الفتق الحجابي باستخدام نظام «دافنشي» للجراحة الروبوتية، لمرضى يعانون حالات شديدة من الارتجاع المعدي المريئي والتهاب المريء الارتجاعي.

وأكدت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التوسع في توظيف الجراحة الروبوتية ضمن عدد من التدخلات التخصصية، وتعزيز قدرات الفرق الطبية على إجراء عمليات دقيقة باستخدام التقنيات الحديثة.

ويعد نظام «دافنشي» منصة للجراحة الروبوتية طفيفة التوغل، يتحكم فيها الجرّاح بشكل كامل عبر ترجمة حركات اليد إلى حركات دقيقة للأدوات الجراحية داخل جسم المريض، مع توفير مرونة تفوق حركة اليد البشرية ورؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

وتستخدم هذه التقنية في عدد من الجراحات التخصصية، من بينها جراحات السمنة والتمثيل الغذائي وجراحات جدار البطن والفتوق وجراحات الجهاز الهضمي العلوي.

وقال المدير التنفيذي رئيس مركز القلب في المستشفى، الدكتور عارف النورياني، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاستثمار في تقنيات الجراحة الروبوتية يمثل جزءاً من نهج متكامل يركز على الارتقاء بالنتائج العلاجية، وتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب تمكين الفرق الطبية من الاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات المتاحة في مجال الجراحات المتقدمة.

بدوره، أفاد رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة الصدر والأوعية الدموية في مستشفى القاسمي بالشارقة، الدكتور زكي المزكي الشامسي، بأن استخدام نظام «دافنشي» في إصلاح الفتق الحجابي أتاح للفريق الجراحي التعامل بدرجة عالية من الدقة مع الحالات المعقدة المرتبطة بالارتجاع المعدي المريئي والتهاب المريء الارتجاعي.

وأضاف أن الجراحة الروبوتية توفر إمكانات تقنية متقدمة تساعد الجراح على تنفيذ الإجراءات الدقيقة، من خلال تحكم أكثر مرونة بالأدوات، مع الاستفادة من الرؤية المكبرة والثلاثية الأبعاد، مؤكداً أن اختيار التقنية الجراحية يظل مرتبطاً بتقييم الفريق الطبي لحالة كل مريض ومدى ملاءمة التدخل له.