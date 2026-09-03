متبرع يسدد 9288 درهماً كلفة تجديد التأمين الصحي لـ «أبومريم»

سدد متبرع 9288 درهماً كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي لـ(أبومريم)، الذي يعاني فشلاً كلوياً مزمناً ومشكلات صحية عدة، لتمكينه من مواصلة جلسات الغسيل الكلوي والعلاج.

وجاءت استجابة المتبرع بعد نشر «الإمارات اليوم» قصة معاناة (أبومريم - 76 عاماً - عراقي)، وعدم قدرته على تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي نتيجة ظروفه المعيشية الصعبة، إذ بادر المتبرع بالتكفل بالمبلغ كاملاً، حتى يتمكن المريض من الاستمرار في تلقي العلاج، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي بانتظام، من دون أن يشكل نفاد صلاحية بطاقة التأمين عائقاً أمام علاجه.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (أبومريم) الذي يواجه ظروفاً صحية قاسية منذ سنوات طويلة، بدأت بإصابته بمرض السكري قبل أكثر من 20 عاماً، ما أدى إلى إصابته بمضاعفات صحية عدة من بينها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، قبل أن تتدهور حالته بصورة أكبر، ويصاب بفشل كلوي مزمن ومشكلات في القلب.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابع لشركة صحة في أبوظبي، بأن المريض يعاني فشلاً كلوياً شديداً، إضافة إلى مشكلات في القلب، ويحتاج إلى الالتزام بجلسات الغسيل الكلوي بصورة منتظمة، محذراً من أن «عدم الانتظام في الجلسات قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية، وحدوث مضاعفات خطرة».

وروى (أبومريم) لـ«الإمارات اليوم» أن معاناته مع المرض أخذت منحى جديداً قبل نحو عامين، بعد أن شعر بألم شديد في الجهة اليمنى من البطن، وعدم القدرة على تناول الطعام، ما دفع ابنته إلى اصطحابه إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضاف أنه خضع لفحوص وتحاليل مخبرية أظهرت وجود خلل في وظائف الكلى، واستمر تدهور حالته لاحقاً، إذ شعر بضيق في التنفس ودوخة شديدة إلى أن فقد الوعي ليتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث أكدت الفحوص إصابته بفشل كلوي وحاجته إلى البدء فوراً في جلسات الغسيل الكلوي.

وأوضح أنه واصل جلسات الغسيل والعلاج خلال الفترة الماضية، مستفيداً من بطاقة التأمين الصحي، إلا أن انتهاء صلاحيتها وضعه أمام تحدٍّ مالي جديد، إذ احتاج إلى 9288 درهماً لتجديدها، وهو مبلغ يفوق قدرته المالية، خصوصاً أنه أصبح عاطلاً عن العمل بسبب المرض وتدهور وضعه الصحي.

وأشار إلى أنه كان يعمل في أحد المحال التجارية براتب شهري يبلغ 3500 درهم، وكان يعتمد عليه في إعالة أسرته المكونة من خمسة أفراد وتوفير متطلباتها الأساسية، إلا أن وضعه الصحي حال دون استمراره في العمل، وأصبح يعتمد على مساعدات مالية بسيطة يقدمها له شقيقه، لتوفير جانب من الاحتياجات اليومية للأسرة.

وأعرب (أبومريم) عن امتنانه للمتبرع، مؤكداً أن مبادرته الإنسانية أزاحت عن كاهل أسرته عبئاً كبيراً، ومنحته فرصة للاستمرار في تلقي العلاج، دون خوف من توقف جلسات الغسيل.

وقال: «أشكر المتبرع من أعماقي على وقفته الإنسانية معي، وأسأل الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، فقد أسعدني وأسرتي وأعاد إليّ الأمل بمواصلة العلاج»، كما شكر «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» على حمل معاناته إلى أهل الخير، ومساندته حتى تمت الاستجابة لمناشدته، وتوفير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي.

تقرير طبي:

• عدم انتظام المريض في جلسات الغسيل الكلوي، قد يؤدي إلى تدهور صحته وحدوث مضاعفات خطرة.

• وضع «أبومريم» الصحي حال دون استمراره في العمل، ما اضطره إلى الاعتماد على مساعدات يقدمها شقيقه.