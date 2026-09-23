«أبوفايق» يحتاج إلى 30 ألف درهم لاستئصال ورم من «الفتاق»

يعاني (أبوفايق - سوري - 59 عاماً) ورماً حميداً في (الفتاق)، ويحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله، كلفتها 30 ألف درهم، فضلاً عن إصابته بأمراض مزمنة منذ سنوات عدة، ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب للعلاج، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة.

ويروي (أبوفايق) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «منذ شهرين شعرت بتعب وألم شديدين في البطن، وعدم القدرة على الأكل والشرب بشكل طبيعي، فذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، وطلب الطبيب إجراء بعض الفحوص للاطمئنان على حالتي الصحية».

وأضاف: «أظهرت نتائج الفحوص وجود مشكلات صحية في المعدة، ووصف لي الطبيب بعض المسكنات، إلا أنه نصحني بمراجعة إحدى العيادات المتخصصة، لأنني مصاب بأمراض مزمنة منذ سنوات عدة».

وتابع: «على الفور ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية (صحة) بأبوظبي، وأدخلت إلى قسم الباطنية، وأعيدت كل الفحوص مرة أخرى، وكانت المفاجأة بأنني مصاب بورم حميد (الفتاق)، ويجب استئصاله في أسرع وقت ممكن، لأنه يسبب ارتفاعاً في نسبة السكري بالجسم، فضلاً عن الآلام الشديدة التي أشعر بها».

واستطرد: «أخبرني الطبيب بأن كلفة العملية المطلوبة 30 ألف درهم، وعندها أصابني الحزن الشديد، نظراً لصعوبة وضعي المالي»، مشيراً إلى عجزه عن تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب.

وقال إنه يعمل بائعاً في أحد المحال التجارية في أبوظبي، براتب 3000 درهم، يدفع منه 1000 درهم للإيجار، والباقي لتلبية احتياجات أسرته المكونة من أربعة أفراد هو المعيل الوحيد لهم.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير نفقات عمليته الجراحية.

الفَتق

يحدث الفتق عند نتوء أحد أعضاء أو أجزاء الجسم الداخلية عبر الجدار العضلي أو الأنسجة التي تحتوي عليها عادة، وتحدث معظم حالات الفتق ضمن تجويف البطن، أي بين الصدر والوركين.

المريض:

. أعمل بائعاً في أحد المحال التجارية، براتب 3000 درهم، أدفع منه 1000 درهم للإيجار، والباقي لتلبية احتياجات أسرتي المكونة من 4 أفراد.