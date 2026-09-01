مستشفى الكويت ينقذ مريضاً ابتلع مسماراً بطول 12 سم وملعقة معدنية

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الكويت في الشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة مريض وصل إلى قسم الطوارئ بحالة حرجة، إثر ابتلاعه جسمين معدنيين، تمثلا في مسمار بطول 12 سنتيمتراً وملعقة معدنية، ما تسبب في تهتك وانثقاب جدار «الاثني عشر» وتسرب محتوياته إلى التجويف البطني، في حالة طبية عالية الخطورة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، وأكدت مدير المستشفى، عفراء سالم، أن نجاح الفريق الطبي في التعامل مع هذه الحالة الحرجة يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها الكوادر الطبية في المستشفى، وقدرتها على توفير رعاية متكاملة تتمحور حول المريض.

وأفاد استشاري ورئيس قسم الجراحة، الدكتور إبراهيم النجومي، بأن الفحوص الطبية والتصوير التشخيصي أظهرا وجود أجسام غريبة صلبة وحادة تسببت في أضرار بالغة في «الاثني عشر»، ما استدعى اتخاذ قرار فوري بالتدخل الجراحي نظراً إلى خطورة الحالة واحتمالية تطور مضاعفات تهدد حياة المريض، لافتاً إلى أن الفريق أجرى بدايةً استكشافاً دقيقاً بالمنظار، أعقب ذلك إجراء جراحة عاجلة نجح خلالها في استخراج المسمار والملعقة وإصلاح موضع التهتك والانثقاب، مع الحفاظ على سلامة الأعضاء والأنسجة المحيطة، وعلى الرغم من تعقيد الحالة وارتفاع المخاطر المصاحبة للجراحة، نجح الفريق في استكمال التدخل الجراحي وإزالة الجسمين وإصلاح الأضرار الناتجة عنهما من دون التأثير في الأعضاء المحيطة، وخضع المريض للمتابعة الطبية الدقيقة لمراقبة استجابته للعلاج والتأكد من استقرار حالته وعدم حدوث مضاعفات.