اشتراطات مكائن الخدمة بالسعودية تمنع التبغ ومشروبات الطاقة

استعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية، والأماكن التي يحظر وضعها فيها، والمنتجات التي يُمنع بيعها بواسطتها.

وطرحت الوزارة مشروعها على منصة «استطلاع»، الذي عرّف مكائن الخدمة الذاتية بأنها وحدات مصنعة وفقاً لشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، مجهزة لممارسة نشاط معين، ومن أنواعها مكائن الخدمة الذاتية الغذائية والصحية.

وبيّن المشروع أنها وحدات مصنعة ومجهزة لإعداد وتقديم المشروبات، والوجبات الغذائية، والمنتجات الصحية، وتعبئتها في عبوات مختلفة في الأنواع؛ بغرض التداول والاستهلاك.

وذكر الاستطلاع أنه توجد مكائن الخدمة الذاتية غير الغذائية، وهي وحدات مجهزة لحفظ وعرض المنتجات غير الغذائية ليتمكن المستهلك من الحصول على تلك المنتجات بالجودة المطلوبة.

وتضمنت الاشتراطات للمكائن منع بيع التبغ ومشروبات الطاقة عبر المكائن، ومنع استخدام أكواب مصنوعة من البلاستيك أو الفوم (الفلين) في تعبئة المشروبات الساخنة. ونصت الاشتراطات على أن تكون جميع المنتجات بها خالية من العيوب، وذات تاريخ صلاحية غير منتهٍ، وخالية من أي علامات للتلف والفساد.

وأكدت الوزارة على أن تكون مكائن الخدمة الذاتية محكمة الغلق، لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى، ولمنع دخول الحشرات والقوارض، كما يجب أن يكون متوافر بمكائن بيع وتسليم البضائع والطرود البريدية نظام إلكتروني يضمن تسليم البضائع لأصحابها.

وشددت على وضع لوحة جانبية للإفصاح عن مسببات الحساسية، والسعرات الحرارية، بجانب توفير طريقة للدفع الإلكتروني للمكائن التي تتطلب سداداً، كما يجب أن تزود المكائن بكاميرات مراقبة، على أن تكون ذاكرة الكاميرات تحفظ التسجيلات لمدة شهر لتقديمها للجهات الرقابية.