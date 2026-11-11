«غرفة دبي» تُعرّف القطاع الخاص بخدمات دعم الأعمال

نظمت غرفة تجارة دبي فعالية بمشاركة 250 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالخدمات والحلول التي تقدمها الغرفة لدعم نمو الشركات، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ومساعدتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية. وجمعت الفعالية ممثلي الشركات مع مؤسسات متخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل والشحن والخدمات اللوجستية، والتجارة الرقمية والتكنولوجيا، لاستعراض حلول تلبي احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، كما أتاحت للمشاركين التواصل المباشر مع مزودي الخدمات وبحث فرص التعاون، بما يتناسب مع أولوياتهم التشغيلية وخططهم المستقبلية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان، إن «غرف دبي تلتزم بتعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على تحقيق نمو مستدام، من خلال ربط احتياجاتها بمنظومة متكاملة من الخبرات والخدمات التي تدعم تطورها وتوسعها».

وأضاف أن تكامل الأدوار بين غرف دبي وشركائها يمثل محوراً أساسياً في هذا التوجه، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من رفع إنتاجيته وتسريع تحوله الرقمي، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة.

وسلطت الفعالية الضوء على «منصة تمكين الشركات»، التي أطلقتها غرف دبي لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في دبي، وتوفر المنصة بوصفها بوابة رقمية موحدة، وبالتعاون مع شركاء معتمدين، مجموعة من الخدمات والعروض المتخصصة، تشمل الخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار المنتجات وفحصها ومنح شهادات المطابقة.