تقرير ينتقد «الأثرياء المزيفين» ومظاهر الاستهلاك في المجتمع الأميركي

رغم الثراء الكبير الذي نسمع عنه في الولايات المتحدة، ما يجعل كثيرين يعتقدون أن الشعب في بحبوحة من رغد العيش، فإن الواقع يبدو مختلفاً تماماً عن هذا التوصيف. فقد كشف تقرير حديث صادر عن شركة «إمباور» العاملة في الخدمات المالية الكبيرة، ومقرها ولاية كولورادو، أن 24% من تعداد السكان من جيل «زد» يعيشون في ظل ضغوط كي يُظهروا للآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يعيشون في رخاء كبير، وإن كان 41% من جميع الأميركيين لا يعتقدون أن وضعهم المالي مريح.

تبدو الحسابات هنا بسيطة وقاسية ولا يمكن نكرانها، حيث ينفق ملايين الأشخاص الأموال التي تم الحصول عليها عبر الدين كي يُقنعوا الآخرين أنهم يعيشون مثل الأغنياء. ولو دخل شخص إلى مقهى في أي مدينة كبرى صباح يوم الثلاثاء، فسيجد طابوراً يمتد إلى خارج الباب، يضم رجالاً ونساء ينتظرون دفع سبع دولارات مقابل كوب قهوة بحليب الشوفان.

أما عملية الدفع فتتم في ثوانٍ معدودة باستخدام بطاقة بلاستيكية، وينتهي المشروب في غضون 10 دقائق، بينما تظل قيمة الدين مسجلة في السجل المالي لمدة 30 يوماً بمعدل فائدة سنوية يبلغ 28%.

يلتقط حامل الكوب أربع صور للرسم الفني الموجود على رغوة القهوة، قبل أن يرتشف رشفة واحدة، ثم يرفع الصورة ليشاهدها جمهور مكون من 700 شخص من المعارف الذين يفعلون الشيء ذاته تماماً على بعد بضعة مبانٍ.

يبدو ذلك أمراً عبثياً تماماً وينطوي على قدر من الجنون، لكن هذه هي أميركا المعاصرة، حيث تتحول «شطيرة» تفوق كلفتها القدرة المالية المعقولة لمعظم الناس، إلى رمز للمكانة الاجتماعية في ظل ثقافة مريضة قائمة على الاستعراض والمظاهر.

ويعتمد «الاقتصاد المحسوس» على وهم ازدهار لا ينتهي، إذ يتم بيع قميص (تي شيرت) عادي بمبلغ 400 دولار، لمجرد أنه يحمل شعاراً صغيراً، ولكنه بارز، ليرتديه المشتري في عشاء فاخر تم دفع كلفته عبر تطبيق «اشتر الآن وادفع لاحقاً» الذي يقسم فاتورة عشاء المعكرونة البالغة 120 دولاراً إلى أربع دفعات ميسرة يتم سدادها كل أسبوعين.

وتتجاوز هذه الآلية إلى الانقسامات السياسية التقليدية تماماً، فالشخص الحضري ذو الميول اليسارية يستأجر شقة فاخرة بقيمة 5000 دولار شهرياً، تتميز بأرضيات تحاكي الخشب الطبيعي ونوافذ تمتد من الأرض إلى السقف، متجاهلاً حقيقة أن المبنى تم تشييده من جدران داخلية رقيقة وأنابيب سباكة بلاستيكية.

وفي المقابل يشتري شخص ذو ميول سياسية يمينية شاحنة دفع رباعي تعمل بالديزل بسعر 80 ألف دولار، ويقودها حصرياً للتنقل إلى منطقة أعمال في الضواحي، ثم يتساءل عن سبب شرائها أصلاً. ويتبادل الطرفان نظرات الازدراء المتبادل، غافلين تماماً عن حقيقة أنهما يشتركان في «الإدمان» ذاته على إلحاق الضرر المالي بأنفسهم.

ويتكيف النظام البيئي سريعاً مع هذه الظروف. وعندما تصبح أعباء الثراء في وضع لا يمكن تحمله، تبتكر شبكة الإنترنت توجهاً جمالياً لتحويل هذا الإرهاق إلى مصدر لكسب المال. وهنا تبرز حركة «إلغاء التأثير»، حيث ينشر صناع محتوى مقاطع فيديو يخبرون فيها متابعيهم بالمنتجات التي لا ينبغي عليهم شراؤها، مثل مرطب للبشرة بسعر 80 دولاراً، أو كوب مياه بـ50 دولاراً. ومن ثم يضع هؤلاء الصناع روابط لمنتجات بديلة في ملفاتهم الشخصية، ليحصلوا على عمولة بنسبة 5% عن كل بديل اقتصادي يتم بيعه، فيشتري المستهلك ثلاث سلع أرخص ثمناً، احتفالاً بتوفير المال مقارنة بالسلعة الباهظة الثمن.

أما عملية التخطيط للعطلات فتتبع المسار المنطقي ذاته، إذ تعرض منصات التواصل الاجتماعي خلال يونيو ويوليو تدفقاً لا ينتهي من صور سواحل البحر المتوسط، والمسابح اللامتناهية، وتذاكر الدخول إلى صالات كبار الزوار في المطارات.

ولكن في الواقع، يمثل جزء كبير من هذه الرحلات التزامات مالية بفوائد مرتفعة تظهر في كشوف بطاقات الائتمان، فتتحول رحلة سياحية مدتها سبعة أيام في أوروبا، إلى التزام مالي يمتد ثلاث سنوات.

وتستمر هذه المنظومة بأكملها في العمل، لأن الجميع يدركون قواعد اللعبة، ولا أحد يرغب في أن يكون أول من يتوقف عن اللعب.

ويعد عدم القدرة على الشراء من متجر فاخر، أو شراء القهوة يومياً بسبعة دولارات، أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع في الخارج، بمثابة فشل شخصي في مجتمع يقيس قيمة الإنسان بناء على مظاهر الاستهلاك المرئية. عن «ذا هيل»

• %24 من السكان من جيل «زد» يعيشون في ظل ضغوط كي يُظهروا للآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يعيشون في رخاء كبير.