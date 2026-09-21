ترامب يدعو إلى إنهاء حرب أوكرانيا ويشير لتضرر روسيا

قال الرئيس الأميركي ‌دونالد ​ترامب اليوم الاثنين إن روسيا "فقدت السيطرة" على قطاع وقود الديزل لديها، وكرر مرة أخرى دعوته لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وقال ‌ترامب في منشور على وسائل التواصل ‌الاجتماعي قبل يوم ‌من لقائه بنظيره الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي ‌على هامش اجتماعات الجمعية العامة ​للأمم المتحدة "للأسف ‌لقد ​فقدت روسيا السيطرة على قطاع وقود الديزل لديها ​بسبب حربها مع أوكرانيا. وذلك بسبب تفجير عدد كبير من المصافي المنتجة للديزل التابعة لها، وهي الآن، على الأقل مؤقتا، خارج الخدمة".

وأضاف ترامب "يجب ‌وضع حد لهذه الحرب ​السخيفة التي لا تنتهي مع أوكرانيا".