«التحاق بعائل».. أمل الوافدين فوق الـ 60 للبقاء في الكويت

المصدر: «الرأي» الكويتية

مع اقتراب دخول قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الـ60 عاماً وما فوق، لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، يبدو أن المخرج الوحيد لآلاف المقيمين من هذه الفئة سيكون بالتحويل إلى إقامة «التحاق بعائل».

وأكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، لـ«الرأي»، أن «الهيئة ماضية في تطبيق القرار»، مشيراً إلى أنها «منحت مهلة لإجراء الترتيبات الإدارية للشريحة المستهدفة من القرار لتعديل أوضاعها القانونية، إذ لن يطبق عليها القرار إلا بعد انتهاء الإقامة في عام 2021»، في إشارة إلى أن من لديهم أذونات عمل ستبقى سارية بعد تطبيق القرار، اعتباراً من 1 يناير 2021، وحتى تاريخ نهايتها، لكن لن يتم التجديد لهم.

وأوضح الموسى أن «القرار لا يمنع هذه الشريحة من تعديل أوضاعها القانونية، وفقاً لبقية المواد المتعلقة بالإقامة، مثل إقامة شريك أو إقامة التحاق بعائل وغيرهما، إلا أن هذا القرار لا يتضمن استثناءات من تطبيق أحكامه».

وبيّن أن «هذا القرار صدر بعد دراسة مستفيضة من جانب الهيئة وفقاً للإحصاءات المتوافرة لديها، حيث استهدف شريحة محددة هي حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون، والفئة التي ليس لديها مؤهل، علماً بأن القرار لا يشمل العمالة الوافدة من حاملي مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات، ويتوافق هذا القرار مع توجهات الهيئة نحو تصنيف المهن في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن، حيث إن الشريحة المستهدفة بالقرار تعمل بأنشطة ومهن لا تتلاءم مع اعتماد المهارات والمهن المختلفة».

وأشار الموسى إلى أن «القرار لا يمنع شريحة من هم فوق 60 عاماً من تعديل أوضاعها القانونية، وفقاً لبقية المواد المتعلقة بالإقامة، مثل إقامة شريك أو إقامة التحاق بعائل وغيرهما، إلا أن هذا القرار لا يتضمن استثناءات من تطبيق أحكامه».

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