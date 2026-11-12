دهم مقر الإقامة الرسمي لرئيس باراغواي المعزول

دهم محققون مقر الإقامة الرسمي لرئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا الخميس في إطار تحقيق بشأن انهيار أحد أكبر مصارف البلاد، وفق ما أفاد مكتب النائب العام فرانس برس.

وأدى انهيار "بنك أوينو" الذي حال دون تمكّن الملايين من سكان باراغواي من الوصول إلى مدخراتهم، إلى عزل ببينيا وتوقيفه هذا الشهر، بعد اتهامه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة لصالح المؤسسة المالية.

وجاء في بيان للنائب العام بأن عملية الدهم "جزء من إجراءات التحقيق.. المرتبطة بالقضية ضد الرئيس السابق".

كما أُلقي القبض الخميس على المسؤول في البنك المركزي هولخر إنسفران خلال عملية دهم لمنزله في العاصمة أسونسيون، فيما يقبع الحاكم السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو الذي كان رئيسا بـ"بنك أوينو" قيد الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.

ودهم المحققون الاثنين منزل بينيا الشخصي في أسونسيون حيث صادروا وثائق وهواتف خلوية وحواسيب.

أدى تدخل البنك المركزي لوضع مصرف "أوينو" تحت تصرفه بسبب أزمته المالية إلى حرمان نصف سكان الدولة المستقرة عادة من الوصول إلى حساباتهم.

بدأ المصرف كشركة صغيرة للتكنولوجيا المالية تعتمد نموذجا رقميا واستقطب شريحة واسعة من العملاء من ذوي الدخل المحدود.

وفي غضون ثلاث سنوات، بات لاعبا رئيسيا يتولى إدارة معاشات التقاعد الحكومية وحسابات عدة جهات حكومية.

وكان بينيا الذي تم عزله الجمعة ويقبع حاليا رهن الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته، يمتلك أسهما في الشركة القابضة لمصرف "أوينو" إلى أن باعها العام الماضي.

وهو متّهم باستغلال نفوذه كرئيس لتوجيه ملايين الدولارات من الودائع الحكومية إلى "أوينو"، وبالتغطية على الصعوبات المالية التي واجهها المصرف أو التقليل من حجمها، رغم التحذيرات من وجود قروض مشبوهة ومشاكل تتعلق بالملاءة المالية، علما بأنه ينفي جميع التهم المنسوبة إليه.