40 % من القوى العاملة البحرينية طلبوا ساعتي راحة لرعاية معاق

المصدر: «الأيام» البحرينية

كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عائشة بنت علي آل خليفة، أن 40% من القوى العاملة في البحرين تقدّموا بطلب الحصول على ساعتي راحة يومياً لرعاية معاق، وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون منح ساعتي راحة لأقرباء المعاقين أخيراً. وقالت في مداخلة لها بجلسة الشورى إن عدد المعاقين المصنّفين بدرجة إعاقة شديدة والذين يستحقّ أقرباؤهم ساعتي راحة هو 1300 شخص فقط، في حين أن عدد المتقدّمين بالطلبات أكثر من 40% من إجمالي القوى العاملة.

وأضافت «لدينا معضلة في دراسة الطلبات ودرجة القرابة، والوزارة تسعى إلى إجراء عملية ربط إلكتروني مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حصول استغلال للموضوع». وتابعت «هناك إشكالية كبيرة في التعامل مع هذا الكم الكبير من الطلبات ما تسبّب في حصول إرباك لدى وزارة الصحة، حيث إن اللجان الطبية بوزارة الصحة هي المعنية بدراسة تلك الطلبات».

وجاءت المداخلة خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع بقانون يهدف إلى منح ساعتي راحة لمن يتولون رعاية معاقين حتى الدرجة الثالثة، في حين أن القانون الحالي يحصرها في الدرجة الأولى.