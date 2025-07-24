الفيضانات تغمر قرى ومدناً في الفلبين

ذكر مكتب إدارة الحدّ من مخاطر الكوارث في إقليم بولاكان الفلبيني، أن الفيضانات غمرت 97 قرية في ثماني بلدات، ومدينتين بإقليم بولاكان، حتى صباح أمس، وأضاف المكتب أن عامل صحة من مدينة ميكاوايان لقي حتفه، بعد تعرّضه لصعق كهربائي بينما كان متوجهاً إلى عمله، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين، وذكر المكتب أن أعماق الفيضانات تراوح بين ست بوصات وست أقدام.

وتشير تقييمات الأضرار الجزئية للقطاع الزراعي إلى خسائر كبيرة تُقدر بنحو 1347.44 هكتاراً من حقول الأرز أضرت بـ1018 مزارعاً، وكانت العاصفة «ويفا» التي ضربت الفلبين تسببت في سقوط قتلى، حيث أدت إلى هطول أمطار موسمية غزيرة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مطلع الأسبوع، فيما لايزال أكثر من 80 ألف شخص في ملاجئ الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية وارتفاع المد والجزر.