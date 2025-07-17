اتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على إندونيسيا إلى 19%

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع جاكرتا، يفرض بموجبه رسوماً جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة، بدلاً من نسبة 32% كان هدد بها، في صفقة اعتبرها الرئيس الإندونيسي «حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة» مع واشنطن.

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»: «توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا، لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق.

وقبيل مغادرته البيت الأبيض في رحلة داخلية، أول من أمس، قال ترامب لصحافيين إنّ إندونيسيا ستمنح (الولايات المتحدة) وصولاً كاملاً إلى سوقها المحلية، من دون أيّ رسوم جمركية، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 19% على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتّحدة، كما سلّط ترامب الضوء على أهمية النحاس الإندونيسي في وقت يسعى الرئيس الأميركي إلى فرض رسوم جمركية قطاعية على هذا المعدن.

وفي منشور لاحق على «تروث سوشيال»، قال ترامب إنّ الاتفاق يشمل شراء إندونيسيا 50 طائرة من شركة بوينغ الأميركية، بما في ذلك «الكثير» من طائرات «777» الضخمة.

من جهته، أشاد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أمس، بـ«حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة» مع واشنطن، وقال على منصة «إنستغرام»: «أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً جداً مع الرئيس دونالد ترامب، واتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة».