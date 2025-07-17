«إياتا»: مخاوف من تأثير الرسوم في طلبيات الطائرات

قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ويلي والش، إن شركات الطيران قد تتردد في استلام طلبياتها من الطائرات، بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها في كلفة الطائرات، وأضاف خلال لقاء إعلامي في سنغافورة: «لن يكون الأمر مجرد مشكلة كبيرة تتعلق بشركتَي (بوينغ) و(إيرباص)، بل سيؤثر في جميع نواحي صناعة الطيران».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير لصناعة الطائرات، فرانسيسكو جوميز نيتو، قال إن الرسوم الجمركية قد تعد بمثابة حظر تجاري على الطائرات الإقليمية التي توردها «إمبراير» إلى شركات الطيران الأميركية، وقد تؤدي إلى إلغاء الطلبيات وتأجيل التسليم