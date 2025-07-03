رياح عاتية وأمطار غزيرة تضرب ولاية أسترالية

انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، بعد أن ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة الولاية أمس، مع رياح وصلت سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة، وأمواج بارتفاع 13 متراً، فيما تجاوز منسوب الأمطار في أماكن عدة 200 ميليمتر. وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا «موجة ثانية» من العواصف، ما سيجلب المزيد من الأمطار والرياح إلى الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز والأجزاء الشرقية من فيكتوريا.

واستجابت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز لأكثر من 2870 حادثاً منذ أن بدأ منخفض جوي ساحلي قوي يضرب الساحل الشرقي للولاية، ما جلب أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية.

وأفادت هيئة خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز، بأن معظم الحوادث شملت سقوط أشجار وخطوط كهرباء، كما تضررت بعض الأسقف. واستجابت فرق الإنقاذ للعديد من الحوادث المتعلقة بالفيضانات المفاجئة حول شولهافن الليلة قبل الماضية.