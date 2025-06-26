فيضانات عارمة تضرب مقاطعة صينية

أجلت السلطات الصينية عشرات الآلاف من الأشخاص في قويتشو، إثر فيضانات عارمة ضربت المقاطعة الواقعة في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وقالت الوكالة إن الأمطار الغزيرة أجبرت نحو 80.9 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وأضافت أن فرق الإنقاذ نُشرت في المنطقتين المتضررتين في المقاطعة، مشيرة إلى أن الاستجابة الطارئة للفيضانات بلغت أعلى مستوياتها.

وفي منطقة رونغجيانغ غمرت المياه ملعب كرة قدم بارتفاع ثلاثة أمتار، وفقاً للوكالة، وتعاني الصين حالياً طقساً قاسياً، إذ شهدت العاصمة بكين، هذا الأسبوع، أحد أشدّ أيام السنة حراً، بينما أجلت السلطات، الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأشخاص في مقاطعة هونان بوسط البلاد بسبب الأمطار الغزيرة.

وكانت السلطات أجلت عشرات الآلاف من الأشخاص في مقاطعة هونان وسط البلاد، الأسبوع الماضي، جرّاء أمطار غزيرة مشابهة، وتأتي هذه الفيضانات في ظل تقلبات مناخية حادة تشهدها الصين هذا العام، بين موجات حر شديد في الشمال وأمطار غزيرة مدمرة في الجنوب.