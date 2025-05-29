«أديل» السعودية تعتزم تسيير رحلات إلى سورية

أعلن المدير التنفيذي لشركة «طيران أديل السعودية» للرحلات الاقتصادية، ستيفن جرينواي، أمس، أن الشركة ستبدأ تسيير رحلات إلى سورية في يوليو المقبل، لتنضم بذلك إلى مجموعة صغيرة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقال جرينواي، في مانيلا، حيث أعلن عن صفقة لاستئجار طائرتين من شركة الطيران الاقتصادي الفلبينية «سيبو باسيفيك»: «حصلنا على الموافقات، الأسبوع الماضي، لتسيير رحلات إلى سورية، نتأهب لذلك على أمل انطلاقها في يوليو»، يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصدرت أخيراً أوامر برفع العقوبات المفروضة على سورية.