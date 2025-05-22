الأمم المتحدة: أفغانستان غير مستعدة لعودة اللاجئين

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، ما يسلط الضوء على عدم قدرة البلاد على استيعاب العدد المتزايد من المهاجرين العائدين.

وذكرت المفوضية أن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني عادوا من دول مجاورة، بما في ذلك باكستان وإيران، في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تفاقم الضغوط على موارد أفغانستان المحدودة بالفعل، حسبما أفادت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وما يفاقم من الأزمة التراجع الكبير في المعونات الدولية، حيث أشارت المفوضية إلى أنه لم يتم الحصول، حتى الآن، إلا على 25% من أصل 216 مليون دولار، مخصصة للأزمة هذا العام.