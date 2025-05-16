كتاب جديد يوثّق الواقعة.. بايدن لم يتعرّف إلى جورج كلوني

كشف كتاب صدر حديثاً بعنوان «الخطيئة الأصلية: تراجع الرئيس بايدن والتستر عليه، واختياره الكارثي بالترشح للمرة الثانية»، عن لحظة محرجة جمعت بين الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، والممثل الشهير، جورج كلوني، خلال حفل لجمع التبرعات، أقامه الأخير في يونيو 2024.

وبحسب الكتاب - الذي ألفه الصحافيان جيك تابر من شبكة «سي إن إن» وأليكس تومسون من موقع «أكسيوس» - فإن بايدن، الذي كان مرشحاً رئاسياً آنذاك، لم يتعرف إلى كلوني عند لقائه به، ما أثار دهشة النجم الهوليوودي، وأحبطه بشكل كبير.

ونقل الكاتبان عن مصدر بارز في هوليوود حضر الواقعة قوله: «كانت لحظة مزعجة للغاية، أن يتم تقديمك لشخص يعرفك منذ سنوات ويعتمد عليك في دعم حملته، ثم يظهر كأنه يراك للمرة الأولى».

ورغم أن كلوني حاول في البداية تبرير الموقف بالإرهاق، حيث كان بايدن قد وصل لتوه من رحلة طويلة من إيطاليا إلى لوس أنجلوس، فإن أداء الرئيس السابق في مناظرته لاحقاً مع الرئيس الحالي، دونالد ترامب - إلى جانب قلق عدد من السياسيين - دفعه إلى إعادة النظر في موقفه.

وفي يوليو 2024، نشر كلوني مقالة رأي صريحة في صحيفة «نيويورك تايمز» قال فيها: «أنا أحب جو بايدن، لكنه ليس المرشح القادر على الفوز في نوفمبر.. هذا ليس رأيي فقط، بل رأي كل عضو في الكونغرس والحكام الذين تحدثت معهم بشكل خاص»، وأضاف: «الجميع يقولون ذلك، سواء في السر أو في العلن».

وفي مقابلة لاحقة مع تابر، أصر كلوني على موقفه، مؤكداً أن ما فعله لم يكن بدافع الشجاعة، بل من باب المسؤولية، وقال: «عندما ترى من حولك يتجاهلون الحقيقة، يصبح من واجبك أن تُصرح بها».

وكان بايدن أكبر الرؤساء الأميركيين سناً، الذين عملوا في البيت الأبيض عندما انتهت فترة حكمه، في يناير الماضي، وكانت سنه مثيرة للقلق ومصدر خلاف طوال مدة إدارته، حيث كان موضع تساؤل وتحدٍّ مستمر من قبل الجمهور.

ويجري توجيه الاتهامات إلى إدارة بايدن بأنها كانت تعمل على إخفاء التراجع في صحته عن العامة، وفق ما قاله تابر وتومسون في كتابهما. عن «هافنغتون بوست»