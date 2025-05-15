انتهاء عمليات البحث في مبنى شاهق دمره زلزال تايلاند

أعلن مسؤولون في العاصمة التايلاندية بانكوك، أمس، انتهاء عمليات البحث تحت أنقاض بناية شاهقة انهارت بعد زلزال 28 من مارس الماضي، ويعد المبنى الذي كان من المقرر أن يكون المقر الجديد لهيئة تدقيق الحسابات الحكومية، المبنى الوحيد في بانكوك الذي انهار في أعقاب الهزة الأرضية.

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر في ميانمار المجاورة، على بعد أكثر من 1200 كيلومتر، وأسفر عن مقتل 96 شخصاً على الأقل في بانكوك، معظمهم في موقع انهيار المبنى، وصرح مسؤولون بأنه تم انتشال 89 جثة من تحت الأنقاض، بينما لايزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين بالموقع.

وأكدوا أنهم سيواصلون فحص مئات الأجزاء من الرفات البشري لتحديد هوية المفقودين.

وأثار الانهيار تساؤلات حول تطبيق لوائح سلامة البناء والفساد، وأعلنت الشرطة، أمس، أنها لاتزال تحقق في الحادث، وستواصل جمع الأدلة من موقع الانهيار حتى نهاية الشهر الجاري.

وتُجري السلطات تحقيقات مع العديد من الشركات والأفراد بشأن أي مخالفات تتعلق بالانهيار، بما في ذلك شركة المقاولات الصينية الحكومية «مجموعة الهندسة الصينية رقم 10».

وقد أدى التحقيق إلى اعتقال المدير التنفيذي الصيني في تايلاند، وثلاثة مساهمين تايلانديين، للاشتباه في إدارتهم للشركة بطريقة مشبوهة. عن «يورونيوز»