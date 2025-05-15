باكستان تسلم الهند جندياً احتُجز عند الحدود

سلّمت باكستان الهند، أمس، جندياً ألقي القبض عليه داخل أراضيها، بعد الاعتداء في الشطر الهندي من كشمير، الذي أدّى إلى مواجهة عسكرية عنيفة بين البلدين، وفق ما أعلن الجيش الهندي.

وسُلّم العنصر في وحدةٍ لحرس الحدود، الجندي بورنام كومار شاو، إلى الهند عند المعبر الحدودي البرّي الوحيد بين البلدين في «أتاري-واغه» (شمال غرب)، بحسب ما جاء في بيان للوحدة.

وأوضح البيان أن الجندي «وجد نفسه سهواً في الأراضي الباكستانية، عندما كان في مهمّة بمنطقة فيروزبور يوم 23 أبريل 2025»، وكان موقوفاً منذ ذلك الوقت لدى حرس الحدود الباكستانيين.