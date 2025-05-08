الصين تعلن إجراءات تحفيزية لاقتصادها       

أعلنت الصين، أمس، أنها ستخفض أحد معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 0.1 نقطة مئوية، كما ستخفض الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد المتأثر بتباطؤ الاستهلاك والتوترات التجارية.

وقال محافظ البنك المركزي الصيني، بان غونغشنغ، خلال مؤتمر صحافي، إن نسبة الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام «الريبو العكسي» ستُخفض من 1.5% إلى 1.4%، مشيراً إلى أن هذه القرارات تهدف على وجه الخصوص إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتحفيز الاستهلاك.

وأضاف أن الصين ستخفض أيضاً أسعار الاقتراض لكل من يشتري عقاراً للمرة الأولى.