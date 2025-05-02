توقيف زوجين احتجزا أطفالهما 3 سنوات داخل منزل في إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها أوقفت زوجين ألمانيين، يُشتبه في أنهما احتجزا أطفالهما لأكثر من ثلاث سنوات بمنزل في وضع مُزرٍٍ، وصفته وسائل إعلام محلية بـ«بيت الرعب».

وأوضحت الشرطة في منطقة أستورياس، شمال غرب إسبانيا، خلال مؤتمر صحافي، أن الأطفال وهم توأمان في الثامنة من العمر، وطفل عمره 10 أعوام، لم يتلقوا تعليماً كافياً، و«أُهملوا»، وعاشوا «محاطين بالقمامة». وبعدما أبلغ أحد السكان عن المنزل، في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشرطة إنها اكتشفت أن عدد سكانه يفوق عدد أولئك المسجلين في السجل المدني، بينهم أطفال لا يذهبون إلى المدرسة.

ومن الأدلة الرئيسة على ذلك، كمية المشتريات الكبيرة التي تسلم إلى المنزل الذي لم يغادره أحد، وفقاً للجيران، منذ تأجيره في أكتوبر 2021 خلال جائحة «كوفيد»، وقال مفوض الشرطة، فرانسيسكو خافيير لوزانو غارسيا: «لقد تأثرنا جميعاً بمتلازمة (كوفيد)، يمكننا بطريقة ما التكهن بما قد يكون أدى إلى احتجاز عائلة بهذه الطريقة فترة طويلة».

وأضافت الشرطة أن الزوجين كانا قد خزّنا كمية كبيرة من الأدوية، وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه عُثر على الأطفال يرتدون حفاضات وثلاث كمامات جراحية لكل منهم، وأن الأب طلب من الشرطة وضع كمامة قبل تفتيش المنزل، وذكرت صحيفة «لاراثون» المحلية أن الرائحة داخل المنزل كانت كريهة، وكانت كل الستائر مغلقة، وعندما غادر الأطفال المنزل «لمسوا العشب بدهشة، كما لو أنهم لم يخرجوا من المنزل من قبل».