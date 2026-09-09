مسلح يقتل معلمة في دار رياض أطفال شرقي تايلاند

قالت السلطات إن مسلحا أطلق النار على معلمة في دار رياض أطفال اليوم الأربعاء داخل مبنى مدرسة شرقي تايلاند، حيث لقت المعلمة حتفها و تم إجلاء 44 طفلا وثلاثة معلمين بأمان.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 1100 صباحا داخل مبنى في دار رياض أطفال "نونجبلالاي" البلدية في إقليم تشونبوري، حوالي 150 كيلومترا جنوب شرق العاصمة بانكوك.

وقالت حكومة إقليم تشونبوري إن جميع الطلاب الـ44 لم يصابوا بأذى، وتم إجلاؤهم مع المعلمين الآخرين عقب إطلاق النار.

وفر مطلق النار من مسرح الحادث، ويعتقد أنه زوج الضحية. وقال مسؤولون إن الشرطة حاصرت منزله.

وحددت وسائل إعلام تايلاندية هوية المشتبه به بأنه رجل شرطة في مركز بانج لامونج القريب. وقال مكتب شرطة إقليم تشونبوري إن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وأمر حاكم تشونبوري نارِيت نيرامايوونج،، بإغلاق المدرسة، وتوفير خبراء في الصحة النفسية لتقديم الدعم للطلاب والعاملين بالمدرسة، حسبما ذكر مكتبه.