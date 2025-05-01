نمو أعلى من المتوقع في منطقة اليورو

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نمواً بنسبة 0.4%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في أداء أفضل من المتوقع بعد الغموض الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكان المحللون الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم، توقعوا نمواً بنسبة 0.2%، من يناير إلى مارس، للدول الـ20 التي تتشارك في العملة الأوروبية الموحدة، بعد نمو بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، وصل النمو إلى 0.3%، بعدما بلغ 0.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين.