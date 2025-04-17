كوريون جنوبيون يحيون ذكرى غرق العبارة «سيؤول»

تجمّع عشرات الكوريين، أمس، عند حاجز الأمواج في ميناء جيندو، قبل يومين من الذكرى الـ11 لغرق العبارة «سيؤول».

وتوقف الزوار عند نصب تذكاري على شكل شريط أصفر، ومنارة حمراء مطلية بشرائط صفراء، تحت سماء ملبدة بالغيوم ورياح عاتية.

وكان الموقع، الذي أصبح الآن مكاناً تذكارياً، يحمل علامات واضحة، ورفرفت أعلام صفراء كتب عليها «لن ننسى»، ونُصبت لافتة تشير إلى مكان غرق السفينة، ووقف كيم دونغ وون (33 عاماً)، من سيؤول، صامتاً لأكثر من خمس دقائق أمام اللافتة، يحدق نحو البحر.

وقال كيم: «جئت العام الماضي للاحتفال بالذكرى الـ10، وأخذت إجازة من عملي مرة أخرى هذا العام، وأريد أن تعلم العائلات أن هناك أشخاصاً لم ينسوا»، وفي الجوار توافد الزوار إلى قاعة باينغموك التذكارية، وهي قاعة عرض متواضعة، تعرض صوراً وتذكارات للضحايا الـ304 الذين لقوا حتفهم في عام 2014، وانحنى الكثيرون في صمت، ووقفوا أمام الصور للحظات طويلة.

مسحت يون يو جين، البالغة من العمر 51 عاماً، دموعها وهي تكتب بحرص في دفتر الزوار، وتوافد الزوار على هيكل السفينة «سيؤول» المُنتشل في ميناء موكبو الجديد، حيث استقرت منذ انتشالها.