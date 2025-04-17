واشنطن ترفع العقوبات عن مسؤول مجري

رفعت واشنطن عقوبات كانت تفرضها على مدير ديوان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة، في خطوة رحّبت بها الحكومة القومية في بودابست، معتبرة أنها تشكّل «مؤشراً واضحاً يدل على تغير النهج».

وأوربان الذي حكم المجر بين عامَي 1998 و2002، وعاد إلى السلطة في العام 2010، يقيم علاقات وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، ويصفه بأنه «صديق عزيز».

وفي يناير، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على الوزير المشرف على أجهزة الاستخبارات والتواصل الحكومي، أنتال روغان، بتهمة ضلوعه في فساد، يشار إلى أن روغان متّهم بـ«إعداد مخططات ترمي إلى السيطرة على عدد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المجري».