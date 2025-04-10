الكونغو تسلم 3 سجناء إلى أميركا

كينشاسا - رويترز

قال مسؤولون إن السلطات في الكونغو الديمقراطية سلمت ثلاثة أميركيين، سُجنوا لإدانتهم بالضلوع في محاولة انقلاب، إلى الولايات المتحدة، وذكرت الرئاسة في الكونغو لـ«رويترز» أن ذلك جاء بعد محادثات رفيعة المستوى بين البلدين بشأن الأمن واتفاق يتعلق بالمعادن.

وأضافت أنه جرى تسليم الأميركيين بعد تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، الأسبوع الماضي، ليقضوا فترة عقوبتهم في بلادهم.

ووضعت اللمسات النهائية على اتفاق تسليم الأميركيين عندما زار كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، الكونغو لعقد اجتماعات مع الرئيس، فيليكس تشيسيكيدي، في العاصمة كينشاسا.