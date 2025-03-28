العجز التجاري في تركيا يرتفع 15% خلال فبراير

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن العجز في التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 14.8% على أساس سنوي، في فبراير الماضي، إلى 7.771 مليارات دولار.

وبحسب بيانات من معهد الإحصاء التركي، انخفضت الصادرات 1.6% على أساس سنوي إلى 20.761 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 2.4% إلى 28.533 مليار دولار في فبراير، إلى ذلك أظهرت بيانات للمعهد، أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.2% في فبراير.

ووفقاً للبيانات، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة 0.4 نقطة مئوية إلى 53.2%، بينما ارتفع المقياس المعدل موسمياً لنقص استخدام العمالة 0.2 نقطة مئوية إلى 28.4%.