«تسلا» تحصل على أول ترخيص لـ «روبوتية»

ذكرت هيئة تنظيمية في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، حصلت على أول التراخيص المطلوبة من الولاية لكي تتمكن، أخيراً، من إطلاق خدمة سيارات أجرة «روبوتية».

وقالت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، إنها وافقت على طلب «تسلا» للحصول على ترخيص استئجار لشركة نقل، وهو ترخيص يرتبط عادة بالخدمات التي تشمل سائقين، إذ يُسمح للشركة بامتلاك مجموعة مركبات والتحكم فيها، ونقل الموظفين، وفقاً لرحلات منسقة مسبقاً.

يشار إلى أن الترخيص شرط أساسي لطلب تشغيل خدمة نقل ركاب ذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا.