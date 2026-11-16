وارش: الذكاء الاصطناعي سيكون له "تأثير كبير" لكن يجب مراقبة المخاطر

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، اليوم الاثنين، إن التقنيات الناشئة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، لكن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين ارتفاع النمو مع مكاسب موزعة على نطاق واسع، وبين ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ محتمل إذا ما جاءت عوائد الاستثمار المتوقعة مخيبة للآمال.

ويشير وارش إلى الذكاء الاصطناعي باسم "الذكاء الفائق" (Super intelligence)، وهي الصياغة التي يفضلها الرئيس دونالد ترامب، وقال إنه قد يثبت تميزه عن التقنيات السابقة بوصفه قوة تعمل على "تعزيز توليد الأفكار بشكل هائل".

وفي أفضل السيناريوهات، قال وارش في تصريحات مُعدّة للإلقاء خلال مؤتمر للاحتياطي الفيدرالي حول الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو، إن هذه التكنولوجيا قد تؤدي "إلى زيادة في الإنتاجية ومكاسب اقتصادية يتم تقاسمها على نطاق واسع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال. وفي هذه الحالة، يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي باستمرار فوق متوسطه طويل الأجل، وتبقى الولايات المتحدة قريبة من التوظيف الكامل".

لكن وارش أوضح أن المخاطر، بما في ذلك ارتفاع البطالة واستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل "جهات خبيثة"، يمكن أن تكون أيضاً "مُعطِّلة للغاية ومكلفة اقتصادياً".

وقال متحدثاً عن جمع الاحتياطي الفيدرالي لمجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي لاستكشاف تداعيات هذه التكنولوجيا على الاقتصاد والعمل المصرفي المركزي: "مهمتنا هي الاستعداد لما هو قادم أياً كان".

واختتم وارش قائلاً: "دورنا في كل هذا ليس التأييد ولا المعارضة. مسؤوليتنا هي إدراك أن التبني واسع النطاق لهذه التكنولوجيا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، مع تداعيات مهمة على السياسة النقدية في المستقبل. والأسئلة الكبرى تدور حول الحجم والنطاق والتوقيت".