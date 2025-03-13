المعارضة تفوز بالانتخابات في غرينلاند

فاز الحزب الديمقراطي المعارض في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في جزيرة غرينلاند، والتي تميّزت كذلك بتحقيق القوميين المطالبين بسرعة نيل جزيرتهم القطبية الشمالية استقلالها عن الدنمارك، صعوداً غير مسبوق في ظل مطامع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأراضيهم.

وقالت قناة «كي إن آر» التلفزيونية إنه «بنتيجة فرز الأصوات في العاصمة نوك، فإن الحزب الديمقراطي الذي يقدم نفسه على أنه ليبرالي اجتماعي، ويؤيد استقلال الجزيرة في نهاية المطاف، تصدَّر بفارق كبير لا يمكن معه لأقرب منافسيه أن يلحق به، ما يجعله الفائز في الانتخابات».