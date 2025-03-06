الصين تزيد موازنتها الدفاعية لعام 2025

أعلنت بكين في تقرير حكومي، أمس، أن موازنة الدفاع الصينية - ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنها متأخرة كثيراً عن نظيرتها الأميركية - سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2%، أي معدل الزيادة نفسه الذي سجلته العام الماضي.

وقالت الحكومة في تقرير ميزانية عام 2025، إنها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقل بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأميركية. ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات المتكررة بين بكين وواشنطن، وفي وقت يفكر الأوروبيون في زيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير لمواجهة المخاطر المترتبة على سياسة «أميركا أولاً»، التي يرى فيها الأوروبيون خطراً على أمنهم.