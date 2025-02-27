رئيس الصين يدعو إلى الاستجابة «بهدوء» للتحديات

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لكبار المسؤولين، أمس، إنه يتعين على بكين معالجة الصعوبات المحلية والدولية «بهدوء»، قبل أسبوع من أهم اجتماع سياسي سنوي في البلاد.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤ الطلب الداخلي وأزمة في قطاع العقارات، إضافة إلى احتمال تفاقم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بعد تولى الرئيس، دونالد ترامب، منصبه.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن تصريحات شي جين بينغ جاءت رداً على تقارير عمل، قدّمها بعض الزعماء السياسيين الرئيسين في البلاد، الذين «استمع إليهم باهتمام» قبل «صياغة مطالب مهمة»، على حد وصف الوكالة.