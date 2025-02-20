فيضانات غير مسبوقة في «كنتاكي» الأميركية

نفذت فرق البحث في لاية كنتاكي الأميركية أكثر من 1000 مهمة إنقاذ في أعقاب فيضانات غير مسبوقة أثرت في كل كنتاكي تقريباً، والعديد من الولايات المحيطة بها، منذ بداية الأسبوع، حيث هطلت على بعض أجزاء الولاية أمطار تجاوز منسوبها 20 سنتيمتراً.

وقال حاكم الولاية، آندي بشير، إن المئات من السكان نزحوا من مناطق الفيضانات، فيما ظل أكثر من 14 ألف منزل وشركة من دون كهرباء، و17 ألف منزل آخر دون مياه.

وأضاف بشير في مؤتمر صحافي: «مازلنا في مرحلة البحث والإنقاذ في هذه الحالة الطارئة، مازالت لدينا مهام مختلفة جارية، وهناك أشخاص في خطر».

وأوضح الحاكم أن 11 لقوا مصرعهم، بينهم تسعة قضوا نتيجة لمياه الفيضانات واثنان جراء حوادث طرق.

ونشرت السلطات قوات من الحرس الوطني في كنتاكي، بمساعدة أطقم طيران من إنديانا وتنيسي، كما شاركت فرق بحث وإنقاذ اتحادية من أوهايو وإنديانا وتنيسي.