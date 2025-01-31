الأميرة لويز وندسور تسير على خطى جدتها العسكرية

تسير الأميرة لويز وندسور على خطى جدتها الملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، بعد مشاركتها في دورة تدريبية لضباط الجيش في الجامعة، وظهرت ابنة دوق ودوقة إدنبرة البالغة من العمر 21 عاماً، وتدرس اللغة الإنجليزية بجامعة سانت أندروز، في صور وهي ترتدي ملابس تمويه ومعدات قتالية، وتحمل خوذة عليها علامة «وندسور».

ويُقال إنها «تحب كل دقيقة» من الأنشطة في فيلق تدريب ضباط جامعة تايفورث، حيث تلقت تدريباً أساسياً على الأسلحة، ودروساً في القيادة، ودورة في التنقل عبر التضاريس الصعبة تحت الضغط.

وتتكون وحدة التدريب من طلاب يدرسون في سانت أندروز وستيرلنغ ودندي. وإذا تابعت مهنة في الجيش، فستكون أول امرأة من العائلة الملكية تفعل ذلك منذ الملكة إليزابيث الثانية.

كما ظهرت الضابطة المتدربة، التي انضم والدها إلى مشاة البحرية الملكية لفترة أربعة أشهر في عام 1987، في أمسية للاحتفال بالتقاليد العسكرية الإسكتلندية في قلعة إدنبرة.

ونقلت صحيفة «ذا صن» عن أحد المصادر المقربة من الأميرة: «لقد أحبت الأميرة لويز كل دقيقة من كونها عضواً في وحدة الضباط المتدربين في الجامعة»، مضيفاً: «تتحدث عن حرصها الشديد على مهنة في الجيش وخدمة الملك والبلاد، لقد تلقت تدريباً أساسياً لضباط الجيش وهي أكثر تصميماً من أي وقت مضى على الخدمة في المستقبل».

ويبدو أن الأميرة لويز قد نجحت في التوفيق بين التدريب العسكري ودراستها في الجامعة، واستفادت بشكل كبير من المهارات التي تعلمتها، وهي مهتمة بالخدمة في الجيش.

ووفقاً لموقع الجيش البريطاني على الإنترنت، فإن الانضمام إلى فيلق تدريب ضباط جامعة تايفورث «سيعلمك كل شيء من كيفية ارتداء الزي الرسمي بشكل صحيح إلى القدرة على قيادة الآخرين في المواقف العصيبة»، على حد تعبير الموقع.

وأضاف: «على الرغم من عدم وجود التزام بالانضمام إلى الجيش لاحقاً، فإن الفيلق موصوف بأنه مكان فريد، حيث يبدع الطلاب في جميع مناحي الحياة، ويخوضون تجارب مثيرة، ويكوّنون صداقات متينة».

ويتابع موقع الجيش البريطاني: «باعتبارك عضواً في الفيلق، ستحظى بمغامرات مذهلة، وستكتسب مهارات مفيدة في المستقبل، وستحظى بفرص رياضية وحياة اجتماعية رائعة، ويمكنك القيام بكل هذا جنباً إلى جنب مع دراستك، بجانب ميزة إضافية تتمثّل في الحصول على أجر». عن «التايمز»

. الأميرة لويز نجحت في التوفيق بين التدريب العسكري ودراستها الجامعية.