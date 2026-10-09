الأميرة النرويجية مارثا لويز وزوجها يقاضيان مقربين سابقين بتهمة التشهير

رفعت الأميرة النرويجية، مارثا لويز، وزوجها رجل الأعمال الأميركي، دوريك فيريت، دعوى قضائية ضد عدد من المقربين السابقين منهما، بتهمة التشهير، معتبرَين أن ما تعرضا له يمثل «خيانة متعمدة للثقة».

وتزعم وثائق الدعوى، التي أودعت أمام محكمة في لوس أنجلوس، أن عدداً من الأصدقاء والزملاء السابقين استغلوا «معلومات خاصة كانت متاحة لهم سابقاً، وحولوها إلى سلاح» ضد الزوجين، وتشمل قائمة المدعى عليهم، وفقاً للوثائق، «شركاء سابقين، وشركاء أعمال موثوقاً بهم، وأحد أفراد العائلة».

وتتهم الدعوى هؤلاء الأشخاص باستخدام مجموعة من المعلومات، من بينها «مراسلات سرية، واتهامات متنازع عليها، ومعلومات داخلية مزعومة»، ضد الأميرة مارثا لويز وفيريت وشركتهما «أوهانا»، فيما وصفه الزوجان بأنه «سلسلة منسقة من الهجمات العلنية المدمرة».

وذكرت صحيفة «في جي» النرويجية، أن قيمة التعويضات التي يطالب بها الزوجان تتجاوز 80 مليون دولار.

كما تزعم الدعوى أن «سوء السلوك المستمر» من جانب المدعى عليهم بدأ قبل سنوات، لكنه «استمر وتصاعد» خلال عامي 2025 و2026، ليصل، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى، إلى مرحلة دفعت الزوجين إلى اللجوء للقضاء.

وبحسب الوثائق، فإن المدعيين مرا خلال تلك الفترة بظروف طبية وشخصية صعبة، من بينها تعرض فيريت لفشل كلوي حاد، وخضوعه لغسيل الكلى، وتدهور حالته الصحية، قبل أن يخضع أخيراً لعملية زرع كلية، إلى جانب وفاة والد الأميرة مارثا لويز، الملك هارالد.

وجاء في الدعوى أن المدعين كانا يفضلان في الظروف العادية تكريس هذه المرحلة من حياتهما لصحتهما وعائلتيهما، إلى جانب التعامل مع الحزن والتعافي، إلا أن توقيت إقامة القضية ارتبط بالمواعيد القانونية المحددة، الأمر الذي دفعهما، بحسب الأوراق، إلى التحرك في هذا الوقت من أجل الحفاظ على حقوقهما القانونية.

وأضافت الوثائق أن المدعين «يجب أن يمضيا قدماً في هذا الوقت المؤسف للحفاظ على دعواهما وحماية حقوقهما» المرتبطة بالمنشورات والسلوكيات التي ينسبانها إلى المدعى عليهم خلال عامي 2025 و2026.

وتؤكد الدعوى أن الأشخاص الذين يقفون وراء ما يصفه الزوجان بالهجمات لم يكونوا مجرد منتقدين بعيدين أو أشخاصاً ينقلون معلومات من خارج الدائرة المحيطة بهما، بل كانوا في السابق «ضمن الدائرة المقربة من فيريت والأميرة مارثا لويز».

وتوضح الأوراق أن هؤلاء الأشخاص حظوا في وقت سابق بإمكانية الوصول إلى تفاصيل من الحياة الخاصة لفيريت، وعلاقاته الأسرية، واتصالاته، وشؤون عملائه، وعملياته التجارية، وذلك من خلال علاقات وصفها المدعيان بأنها قامت على الحميمية والثقة والالتزام المهني.

وقال محامي الزوجين في الولايات المتحدة، ريتشارد روث، لصحيفة «في جي»: «لطالما تم الحكم على سمعة موكلينا من قبل الرأي العام، والآن سيتم اختبار الحقائق في المحكمة».

وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه العائلة المالكة النرويجية فترة صعبة، حيث تُوفي الملك هارالد في أغسطس الماضي عن عمر ناهز 89 عاماً، وخلفه ابنه هاكون، شقيق الأميرة مارثا لويز، وبعد ذلك تُوفيت شقيقة هارالد، الأميرة أستريد، عن عمر بلغ 94 عاماً، وذلك بعد يومين فقط من حضورها جنازته في سبتمبر الماضي.

من جانبها، تصدرت الأميرة مارثا لويز وزوجها دوريك فيريت، عناوين الصحف مرات عدة خلال السنوات الأخيرة، في ظل الاهتمام الكبير بحياتهما وعملهما وعلاقتهما.

وفي عام 2023، وقبل زواجها من فيريت، الذي يصف نفسه بأنه «شامان من الجيل السادس»، أعلنت الأميرة تخليها عن واجباتها الملكية من أجل التفرغ لأعمالهما المشتركة في مجال الطب البديل. وفي العام الماضي، ظهر الزوجان في فيلم وثائقي عرضته منصة «نتفليكس» بعنوان «ملوك متمردون: قصة حب غير متوقعة»، تناول جوانب من حياتهما وعلاقتهما. عن «الغارديان»

• قائمة المدعى عليهم تشمل «شركاء سابقين، وشركاء أعمال موثوقاً بهم، وأحد أفراد العائلة».