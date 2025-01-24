القضاء البلجيكي يطلق سراح مغنية مالية

قرر القضاء البلجيكي إطلاق سراح المغنية المالية، رقية تراوري، المسجونة في بروكسل، منذ نهاية نوفمبر الماضي، في نزاع مع شريك حياتها البلجيكي السابق بشأن حضانة ابنتهما، حسبما أعلن محامو الطرفين.

وتوصلت تراوري، التي كانت في صراع مع الكاتب المسرحي البلجيكي يان غوسينس، منذ عام 2019، بشأن حضانة طفلتهما، إلى اتفاق مع الأخير، وافقت عليه محكمة بروكسل، ضمن شروط معينة، خلال جلسة مغلقة، وبموجب مذكرة اعتقال أوروبية أوقفت تراوري، في يونيو الفائت، بمطار في روما، عند وصولها لإحياء حفلة في إيطاليا، ونُقلت في نهاية نوفمبر إلى سجن هارين قرب بروكسل، بعد استنفادها الطعون أمام القضاء الإيطالي في محاولة لمنع تسليمها إلى بلجيكا.