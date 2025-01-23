نيبال ترفع رسوم تصاريح تسلق جبل إيفرست

قال مسؤولون في نيبال، أمس، إن البلاد سترفع رسوم تصاريح تسلق جبل إيفرست 36%، ما يجعل الوصول إلى أعلى قمة في العالم أكثر كلفة، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات، ويشكل الدخل من رسوم التصاريح وغيرها مما ينفقه المتسلقون الأجانب، مصدراً رئيساً للإيرادات والتوظيف في نيبال، التي تعاني نقصاً في السيولة النقدية، وتضم ثمانية من أعلى 14 جبلاً في العالم، من بينها جبل إيفرست.

وأوضح مدير عام وزارة السياحة، نارايان براساد ريجمي، أن ثمن التصريح لتسلق جبل إيفرست الذي يبلغ ارتفاعه 8849 متراً، سيكون 15 ألف دولار، بزيادة 36% عن الرسوم التي كانت مطبقة منذ 10 سنوات بسعر 11 ألف دولار.