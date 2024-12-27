الصين تبني أكبر سدّ في العالم للطاقة الكهرومائية

صادقت الصين على بناء ما سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، لتطلق بذلك مشروعاً طموحاً على الحافة الشرقية لهضبة التبت، وبحسب تقديرات قدمتها شركة «باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا»، في عام 2020، فإن السد الذي سيتم بناؤه على الروافد الدنيا لنهر يارلونغ زانغبو، يمكن أن ينتج 300 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، ويعني هذا أن طاقته تزيد على ثلاثة أمثال الطاقة التصميمية البالغة 88.2 مليار كيلوواط/ساعة لسد «الخوانق الثلاثة»، وهو السد الأكبر في العالم حالياً، والموجود في وسط الصين، وعلّقت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» بالقول إن المشروع سيكون له دور رئيس في تحقيق أهداف الصين في الحد من الانبعاثات والحياد الكربوني.