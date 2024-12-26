ارتفاع حصيلة الإعصار «شيدو» إلى 39 قتيلاً في مايوت

ارتفع عدد ضحايا الإعصار «شيدو»، في أرخبيل مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي، إلى 39 قتيلاً، وفق أحدث حصيلة أعلنتها السلطات المحلية.

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ارتفاع عدد الجرحى إلى 4136 حالة

منها 124 خطيرة، وقالت سلطات محافظة مايوت إن «عملية تحديد هوية ضحايا الإعصار مستمرة بالتنسيق مع المسؤولين المحليين والجمعيات»، وافتتح مستشفى ميداني مجهز بجناح للولادة وغرفتي عمليات في ملعب بشرق مامودزو، المدينة الرئيسة في الأرخبيل، حيث تم تصميم المنشأة لاستقبال 100 شخص يومياً للفحص. وتسبب الإعصار، الأكثر تدميراً في مايوت منذ 90 عاماً، في أضرار جسيمة عندما ضرب أفقر مقاطعة في فرنسا يوم 14 ديسمبر الجاري. ويكافح عمال الإغاثة منذ أكثر من 10 أيام لإعادة الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وقالت سلطات المحافظة إنه يتم توزيع 100 ألف لتر من المياه يومياً، وبات بالإمكان استعمال الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه بين مايوت وجزيرة لاريونيون والبر الرئيسي الفرنسي لنقل أكثر من 100 طن من المعدات يومياً.