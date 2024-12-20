ترامب يعارض اتفاقاً لتجنّب «الإغلاق» الحكومي.. والبيت الأبيض يحذّر

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس، يتيح تمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف مارس المقبل، وبالتالي تجنّب حدوث «إغلاق» حكومي قبيل عطلة نهاية العام، في موقف سارع فيه البيت الأبيض للتنديد به.

وإذ أشار ترامب إلى أنّ التنازلات المقدّمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على «خيانة لبلدنا»، قال الرئيس المنتخب في بيان مشترك مع نائبه جاي دي فانس: «يتعيّن على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين، إذا هدّد الديمقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فاعلموا أنهم مخادعون». وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بموقف ترامب، متّهماً المعارضة الجمهورية بممارسة «ألاعيب سياسية»، ومحذراً من حصول «اضطراب في سائر أنحاء البلاد» إذا حدث الشلل الحكومي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، كارين جان-بيار في بيان: «يجب على الجمهوريين التوقف عن ممارسة ألاعيب سياسية بهذا الاتّفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الحزبين، وإلا فإنهم سيؤذون الأميركيين المجتهدين في العمل، وسيتسبّبون بعدم استقرار في سائر أنحاء البلاد»، وجاء بيان ترامب وفانس غداة توصّل الكونغرس إلى اتفاق بشأن الميزانية، يتيح تمويل الحكومة الفيدرالية إلى منتصف مارس.

وقبل موقف ترامب، كان متوقعاً أن يُقر النص في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل إحالته على مجلس الشيوخ لإقراره، ثم إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانوناً سارياً.