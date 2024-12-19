أستراليا ترسل فرقاً إغاثية وطبية إلى أرخبيل فانواتو بعد الزلزال

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات أرخبيل فانواتو، أول من أمس، ما تسبّب في سقوط 14 قتيلاً على الأقل وفق تقارير عدة، وألحق أضراراً جسيمة بأبنية وبنى تحتية.

وحدد مركز الزلزال على عمق 43 كيلومتراً في البحر على بعد 30 كيلومتراً غرب عاصمة هذه الدولة الجزيرة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

ووقعت هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجات بعد بضع دقائق تلتها سلسلة هزات أقل قوة.

وجاء في منشور لمسؤولة الصليب الأحمر في المحيط الهادئ، كايتي غرينوود، على منصة «إكس»، أن حكومة فانواتو أفادت بأن حصيلة القتلى بلغت 14 شخصاً، وبأن 200 جريح يعالجون في المستشفى الرئيس في بورت فيلا عاصمة الأرخبيل، وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن 116 ألف شخص قد يتأثرون بتبعات الزلزال.