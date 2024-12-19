فشل مهمة صاروخ ياباني بعد دقائق من إطلاقه

قالت شركة «سبيس وان» اليابانية إنها ألغت رحلة صاروخها الصغير «كايروس» بعد وقت قصير من إطلاقه، أمس، ما أنهى ثاني محاولة خلال تسعة أشهر، لتصبح أول شركة في البلاد ترسل قمراً اصطناعياً إلى الفضاء.

وتلك هي أحدث انتكاسة في سلسلة من الإخفاقات في تطوير الصواريخ في اليابان، التي تريد أن تكون مركزاً للنقل إلى الفضاء في آسيا، إذ تأمل طوكيو بوصول قيمة قطاع الفضاء إلى ثمانية تريليونات ين (52 مليار دولار).

وذكرت الشركة في بريد إلكتروني أرسلته للصحافيين، أنها أنهت الرحلة الثانية للصاروخ «كايروس» التي استمرت 10 دقائق فقط بعدما تبين أن «تحقيق مهمتها أصبح أمراً صعباً».