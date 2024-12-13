اصطدام طائرة صغيرة بسيارات في تكساس

أصيب أربعة أشخاص في حادث اصطدام طائرة صغيرة ثنائية المحرك بثلاث سيارات، بعد هبوطها، أول من أمس، على طريق سريع جنوب ولاية تكساس الأميركية، ما أدى إلى تحطمها وانشطارها إلى نصفين وتناثر حطامها على الطريق.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة من طراز «بايبر بي إيه 31»، وكان الطيار الشخص الوحيد على متنها، مشيرة إلى أنها ستحقق في الحادث. من جهتها، قالت نائبة قائد شرطة مدينة فيكتوريا، إيلين مويا، خلال مؤتمر صحافي، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا إصابات غير خطرة بعد الحادث الذي وقع، مساء أول من أمس، في مدينة فيكتوريا بالولاية، بينما نُقل المصاب الرابع إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج على مستوى أعلى.