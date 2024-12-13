بايدن: كنت غبياً لأنني لم أكتب اسمي على شيكات المساعدة الخاصة بـ «كورونا»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، نفسه بـ«الغبي» لأنه لم يضف اسمه إلى شيكات المساعدة خلال انتشار جائحة «كورونا»، الأمر الذي فعله سلفه وخليفته المنتظر، دونالد ترامب خلال عام 2020.

وأضاف ترامب خلال خطاب ألقاه في معهد بروكينغز، دافع فيه عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها إدارته: «وقّعت على خطة الإنقاذ الأميركية، وهي حزمة التعافي الاقتصادي الأكثر أهمية في تاريخنا، لكنني تعلمت أيضاً شيئاً من دونالد ترامب، حيث إنه كتب اسمه ووقّع على الشيكات التي قدمها للشعب، غير أنني لم أوقّع عليها»، مشيراً إلى رأسه قائلاً: «لقد كنت غبياً»، ما أثار ضحك الحضور.

لكن بايدن أرسل الرسائل عبر مصلحة الضرائب، موقعة منه، تشرح شيكات المساعدة التي جاء فيها: «أيها المواطن الأميركي، في الـ11 مارس 2021 وقّعت على خطة الإنقاذ الأميركية، وهو قانون من شأنه أن يساعد في تقديم التطعيمات لأميركا، وتقديم الإغاثة الاقتصادية الفورية لمئات الملايين من الأميركيين، وهذا يفي بالوعد الذي قطعته لك، وسيسهم في مساعدة ملايين الأميركيين في تجاوز هذه الأزمة»، في إشارة إلى جائحة «كورونا» التي أدت إلى وفاة 1.2 مليون شخص في أميركا.

وكان تعامل ترامب مع الأزمة الصحية، تعرض لانتقادات واسعة بسبب حديثه عن حقن المطهرات، والترويج لعلاجات غير مثبتة، والنفور من عمليات الإغلاق.

لكن ترامب أصرّ على أن الشيكات التحفيزية التي يتم إرسالها يجب أن تحمل توقيعه، وهي خطوة تمثّل علامة فارقة دعا إليها الرئيس الأسبق باراك أوباما مراراً وتكراراً أثناء الحملة الانتخابية للديمقراطية كامالا هاريس، منافسة ترامب في الانتخابات الأخيرة.

وحثّ أوباما خلال أحد الحشود، الناخبين بعدم «الانخداع» بها، وقال أوباما موضحاً: «أرسل جو بايدن شيكاً أثناء الوباء تماماً، كما تم تقديم الإغاثة للناس أثناء الركود العظيم، والحقيقة أننا لم نضع اسمنا عليه لأنه لم يكن الأمر يتعلق بإشباع أنانيتنا، ولم يكن الأمر يتعلق بطرح سياساتنا، بل كان يتعلق بمساعدة الناس، وهذا هو الفرق».

لكن تعليقات أوباما جلبت له انتقادات من برنامج «ليت نايت» الذي يقدّمه الكوميدي سيث ميارز الذي حثّ الديمقراطيين في المستقبل على الترويج لإنجازاتهم بشكل أكثر صراحة، كما فعل ترامب.

وقال ميارز: «نعم ذلك صحيح، لكن عليك أن تضع اسمك عليه في المرة المقبلة، وكان يجب على بايدن أن يرسل إلى كل شخص 1000 دولار بالبريد ويطلق عليها دولارات بايدن»، مضيفاً: «هذه ليست قضية اليسار مقابل اليسار المتطرف، وإنما عليك تحسين حياة الناس بطريقة يمكن فهمها بشكل مباشر وسهل، ثم تنسب الفضل في ذلك لنفسك بكل قوة». عن «هافنغتون بوست»

. الديمقراطيون واجهوا انتقادات لعدم الترويج لإنجازاتهم.