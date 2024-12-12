أحداث وصور.. حريق ضخم يجتاح ماليبو الأميركية

يكافح رجال الإطفاء في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية حريقاً ضخماً شب بالقرب من جامعة بيبردين، وقد أدى إلى عمليات إخلاء كبيرة من المنطقة وسط توقعات بانتشار الحريق إلى مناطق أوسع بسبب الرياح القوية.

وكان قد تم الإبلاغ عن الحريق، الإثنين الماضي، في منطقة ماليبو كانيون شمال طريق المحيط الهادئ.

وبدأ الحريق في نحو أربعة دونمات من الغابات فقط، لكنه سرعان ما انتشر بشكل واسع، ودمر أكثر من 12 ألف دونم حتى أول من أمس.

وألغت جامعة بيبردين عمليات التدريس والامتحانات النهائية المقررة، حتى إشعار آخر، وذلك بعد قرار السلطات المحلية ببقاء السكان في منازلهم حتى انتهاء عمليات الإطفاء وتبريد المكان.